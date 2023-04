Totalna demolka pod Siedlcami. Osobówki staranowały bariery. Cztery osoby w szpitalu

Koszmarny wypadek pod Siedlcami

Skrzyżowanie w rejonie miejscowości Czuryły pod Siedlcami nie należy do ruchliwej trasy. Co jakiś czas dochodzi tam jednak do poważnych wypadków. W Wielką Sobotę (8 kwietnia) w samo południe rozegrała się tam totalna demolka. Co więcej, była to już druga groźna kraksa w tym samym miejscu, do której doszło w przedświątecznym tygodniu.

Jak udało nam się ustalić, kierujący toyotą obywatel Indii, pędził jak szalony od wsi Zbuczyn. Nie zatrzymał się on przed znakiem stop i z impetem uderzył w bok prawidłowo poruszającej się kii. Oba samochody wypadając z jezdni, staranowały bariery energochłonne i roztrzaskane wylądowały w przydrożnym rowie.

Cztery osoby ranne w wypadku pod Siedlcami

W wyniku wypadku kierujący toyotą obywatel Indii i jego pasażerka doznali rozległych obrażeń ciała. Poważnie ranne zostały również dwie kobiety jadące kią. Wszyscy uczestnicy sobotniej kraksy zostali przewiezieni do szpitala.

Okoliczności koszmarnego zdarzenia pod Siedlcami wyjaśnia siedlecka drogówka.