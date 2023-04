Koszmarny wypadek

Tragedia na torach w Pruszkowie. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę

Koszmarny wypadek na torach. O godz. 9 w Pruszkowie doszło do tragicznego zdarzenia. Pociąg potrącił młodego mężczyznę. Nie miał on szans z nadjeżdżającym składem. Pociąg dosłownie rozerwał go na kawałki! Na ratunek było już za późno. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja.