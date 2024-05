Tragiczna śmierć na drodze. Motocyklista uderzył w znak drogowy

Śledztwo sprawie pożaru kompleksu Marywilska 44 trafiło do innego wydziału. To oni zajmują się najpoważniejszymi przestępstwami

Mazowieckie. Tragiczna śmierć motocyklisty

Do tragicznego wypadku doszło w środę popołudniu, około godz. 16. 59-letni motocyklista jadąc w kierunku Zakrzewa stracił panowanie nad jednośladem. Zjeżdżając na pobocze z impetem uderzył w znak drogowy. Niestety, poniósł śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku są wyjaśniane przez prokuratura.

"Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, rozsądek oraz kulturę jazdy. Nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności to tylko niektóre przyczyny, które prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków. Czasem wystarczy tylko chwila, aby znaleźć się w trudnej sytuacji.

Pamiętajmy, że motocykliści pozbawieni są praktycznie elementów służących ochronie ich życia i zdrowia, a sam kask niejednokrotnie nie jest w stanie uratować im życia. Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Wystarczy, że na drodze będzie piach lub rozlana ciecz, a opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy." - przekazała Justyna Jaśkiewicz z mazowieckiej policji.