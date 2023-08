Trzaskowski szybszy niż "Last Christmas" w radiu! W środku lata przywołał Boże Narodzenie

Boże Narodzenie 2023. Nowe iluminacje ozdobią Warszawę

Stołeczny ratusz z prezydentem Rafałem Trzaskowskim na czele są szybsi niż "Last Christmas" w radiu! W poniedziałek, 21 sierpnia, przywołali do Warszawy... Boże Narodzenie! - Co prawda upały nie odpuszczają, ale uspokajam, że to nie fatamorgana. To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi już w grudniu Warszawę - zakomunikował Rafał Trzaskowski.

Jak dodał, Zarząd Dróg Miejskich podpisał właśnie z firmą Multidekor kolejną trzyletnią umowę na świąteczne oświetlenie Warszawy. Firma ta podobnie jak w poprzednich latach, przedstawiła najlepszą ofertę. - Podwarszawskie przedsiębiorstwo zapewni nam nie tylko wyjątkowy, świąteczny klimat świetlnymi ozdobami w reprezentacyjnych miejscach stolicy, ale też zadba o klimat - korzystając z energooszczędnych rozwiązań - wyjaśnił Trzaskowski.

Wspomnienia minionych świąt ożyją w Warszawie

- Po dekoracjach z czasów „Lalki”, podróży po międzywojennej stolicy, nadszedł czas na Warszawę, widzianą oczami Wiecha, Tadeusza Konwickiego, czy Agnieszki Osieckiej. Wszystkie świetlne atrakcje zostały zaprojektowane z myślą o odbiorcach w różnym wieku i z różnymi oczekiwaniami. Mają możliwości interakcji, wydają dźwięki, każdego z elementów można dotknąć i doświadczyć. Cieszę, się, że nasza firma ponownie przemieni Warszawę światłem - zdradził Tomasz Podogrocki, wiceprezes firmy Multidekor.

Na placu Zamkowym tradycyjnie stanie największa w kraju, 27-metrowa choinka. Multimedialne drzewko powstanie z materiałów czerpiących ze źródeł zielonej energii. W sezonie 2023/2024 miejskie ozdoby świąteczne nawiążą do lat 50. i 60. - Trakt Królewski, Nowy Świat i ulica Świętokrzyska zostaną zasypane tradycyjnymi bombkami, barwnymi sznurami, choinkowymi lampkami i łańcuchami z papieru kolorowego. Na stołecznych chodnikach pojawią się iluminacje reliktów z tamtych lat, w tym saturatorów, wag sklepowych, telefonów, radia i telewizora z wieczorynką. Tak by najmłodsi mogli zapoznać się z klimatem dzieciństwa swoich rodziców i dziadków. Poza tym na dzieciaków będą czekać retro karuzele i zabawki - zapowiada stołeczny ratusz.

Na ulicach miasta zobaczyć będzie można również Syrenkę, czyli legendarny samochód z FSO oraz kultowy motocykl Ryś.

W poniższej galerii zdjęć publikujemy wizualizacje świątecznych iluminacji w Warszawie. Już nie możemy doczekać się grudnia!

Lato w pełni, cały czas są z nami sierpniowe upały, ale uspokajam - to nie fatamorgana 😀 To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi @warszawa już w grudniu. Podpisaliśmy nową umowę z firmą Multidekor, która ponownie, tak jak w poprzednich latach,… pic.twitter.com/atLwkWhtSG— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) August 21, 2023

A tak było w Warszawie w minionych latach: