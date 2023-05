Urzędnicy chcą budować drogi dla rowerów. Przedstawili plany dla Warszawy

Nie do wiary!

Drogi kosztem ścieżek rowerowych

Robotnicy zaczęli już zwężanie ul. Marszałkowskiej na wysokości Ogrodu Saskiego. Między placem Bankowym a ul. Królewską powstanie droga dla rowerów. Stanie się to kosztem jednego z trzech pasów ruchu. W środę, 24 maja, urzędnicy zapowiedzieli, że dopiero się rozkręcają z inwestycjami rowerowymi w Warszawie. - W 2011 roku dysponowaliśmy 200 km drogami rowerowymi, niekoniecznie dobrej jakości. Teraz mamy już 740 km. W tym roku chcemy dodać 30 km, a w przyszły dobić do 800 km – powiedział wiceprezydent Michał Olszewski.

Tu powstaną drogi dla rowerów

- Chcemy skoncentrować się na prawej stronie Wisły: Strażackiej, Niemcewicza, Patriotów, Lucerny czy al. Waszyngtona – dodał do tego dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. W planach drogowcy mają budowę dróg dla rowerów również przy ulicach: Andersa, Bonifaterskiej, Głębockiej, Jana Kazimierza, al. Jana Pawła II, Okrzei, Ordona, al. Solidarności, Woronicza czy przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W większości są to duże duże inwestycje zazwyczaj powiązane ze znaczną przebudową ulic i ich zwężaniem.

Grochowska musi poczekać

Dłużej rowerzyści mogą jednak poczekać na budowę ścieżek przy ul. Grochowskiej. - Tam cała ulica jest do przebudowy. Brakuje zieleni, nie jest bezpiecznie. Potrzebujemy szerszego projektu – przekonuje dyrektor ZDM, nie podając konkretnych terminów.

Najpierw przebudowa linii średnicowej, potem ulicy

Odległa perspektywa jest również stosowana dla przebudowy al. Jerozolimskich. Tam urzędnicy chcą wybudować drogi dla rowerów. W planach jest też zwężenie jezdni o jeden pas ruchu. Prace projektowe trwają, jednak pierwsi w kolejce są kolejarze, którzy najpierw mają tam dokonać przebudowy linii średnicowej, co wiąże się z ogromnymi utrudnieniami w mieście. - Utrudnienia, które teraz odczuwamy w związku z remontami są niczym w porównaniu z tym, co czeka nas przy tym remoncie. Ze strony PKP słyszymy, że ich prace mają się rozpocząć w 2026 roku. My wejdziemy w aleje Jerozolimskie gdy kolejarze oddadzą nam teren – powiedział wiceprezydent Olszewski.

Modernizacja trzech placów

Przy okazji urzędnicy pochwalili się, że wraz z budową dróg rowerowych równolegle ruszą prace z projektowaniem przebudowy trzech placów w stolicy – Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. - Już w czerwcu ruszą pierwsze spacery warsztatowe w podobnym formacie jak na pl. Powstańców Warszawy – zapowiedział wiceprezydent.

