W Warszawie ruszają linie cmentarne. Zmiany w trasach autobusów

Warszawa. Ruszają linie cmentarne

W weekend 26-27 października w Warszawie ruszą linie cmentarne. Tramwajami linii C1 (Annopol – Cmentarz Wolski przez Most Gdański) oraz C6 (Żerań Wschodni – Cmentarz Wolski przez Most Śląsko-Dąbrowski) będzie można dojechać na Cmentarz Bródnowski i Wolski a C4 (Żerań Wschodni – pl. G. Narutowicza przez Most Śląsko-Dąbrowski) na Cmentarz Bródnowski.

Autobusy linii C09 będą kursowały z metra Młociny do bramy głównej Cmentarza Północnego, C40 natomiast z Młocin dojadą pod bramę południową i zachodnią Cmentarza Północnego. Częściej niż zwykle w weekendy będą kursowały tramwaje linii 3 oraz autobusy linii 169, 173, 180 (tylko w niedzielę), 181, 183, 189, 500. Do obsługi linii 13 i 27 a także 110, 122, 169, 173, 181, 183, 212, 250 Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) skieruje pojazdy o większej pojemności.

Zmiany w trasach

ZTM przygotował także korekty w trasach autobusów, dzięki którym łatwiej będzie dotrzeć na cmentarze w Warszawie. Autobusy linii 110 zatrzymają się na ulicy Wólczyńskiej na przystanku w pobliżu bramy południowej Cmentarza Północnego, a 161 w godzinach 9.00-17.00 będą podjeżdżały, w obydwu kierunkach, do cmentarza przy ulicy Izbickiej. W rozkładzie linii 173 znajdą się dodatkowe kursy na krótszej trasie – do przystanku Brata Alberta. Oznacza to zwiększenie ilości kursów do cmentarza w Marysinie Wawerskim.

Autobusy linii 250 będą podjeżdżały dodatkowo – w godzinach 9.00-17.00 – także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

Cmentarz Bródnowski i Cmentarz Północny łączy linia autobusowa 409. W sobotę i niedzielę 26-27 października pojedzie ulicami Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty i zatrzyma się w pobliżu bramy cmentarza przy Chodeckiej. Natomiast na Bielanach autobusy tej linii nie będą dojeżdżały do bramy północnej Cmentarza Północnego oraz stacji metra Młociny.

Wygodniejszy będzie również dojazd do Cmentarza Południowego. W godzinach 9.00-17.00 wszystkie kursy linii 727 będą realizowane do tej nekropolii a autobusy zatrzymają się przy wszystkich bramach.

Po weekendzie

Po weekendzie w dniach 28-31 października na ulice Warszawy wyjadą autobusy linii C40, które podjadą także pod bramę główną Cmentarza Północnego. Autobusy linii 110 będą zatrzymywały się na ulicy Wólczyńskiej, na przystanku w pobliżu bramy południowej. Autobusy linii 250 będą podjeżdżały dodatkowo w godzinach 9:00-17:00 także pod bramę zachodnią.

Wyjadą także autobusy 409, ale nieco zmienioną trasą na Bródnie i zatrzymają się w pobliżu bramy cmentarza przy Chodeckiej. Natomiast na Bielanach 409 nie dojedzie do bramy północnej Cmentarza Północnego (swoje przystanki mają tam 181 i 303) oraz stacji metra Młociny.