19-latek pobił pracownika sklepu do nieprzytomności. Ukradł gotówkę i zwiał

Szła środkiem jezdni! Autobus potrącił 34-letnią Ukrainkę. Kobieta trafiła do szpitala

CO TAM ROBIŁA?

Warszawa, Ursynów. Pobił pracownika do nieprzytomności. Ukradł pieniądze i uciekł

W minionym tygodniu przedświątecznym ursynowscy policjanci zatrzymali agresywnego 19-latka podejrzanego o rozbój. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do jednego ze sklepów spożywczych przy ul. Romera wszedł nastolatek. Mężczyzna nie czekał, od razu podbiegł do pracownika sklepu, uderzył go w twarz, otworzył kasę, zabrał gotówkę i uciekł w nieznanym kierunku.

– Od tego czasu sprawą zajęli się kryminalni z ursynowskiego komisariatu, którzy intensywnie pracowali nad ustaleniem tożsamości sprawcy rozboju i jego zatrzymaniem. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzali każdą informację. Dzięki pracy operacyjnej kryminalni dotarli do jednego z mieszkań na warszawskim Wawrze, w którym ukrywał się 19-latek – przekazywała asp. Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Okazało się, że miejsce wytypowane przez policjantów to strzał w dziesiątkę. Sprawca został doprowadzony do komisariatu, gdzie noc spędził w policyjnym areszcie. Został przesłuchany i przyznał się do rozboju.

Teraz grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzorowane jest przez ursynowską prokuraturę.