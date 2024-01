i Autor: Tadeusz Mróz/ Super Express (2)

Dramat na drodze

Warszawa: 9-letni malec wbiegł prosto pod pędzący autobus. Dramat na przejściu

9-letni chłopczyk wbiegł pod miejski autobus. Kierowca pojazdu nie zdołał w porę wyhamować. Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (16 stycznia) przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Malec był w chwili wypadku pod opieką osoby dorosłej. Karetka pogotowia zabrała chłopca do szpitala, a policja wyjaśnia, jak doszło do tego nieszczęścia.