Matka z córką wpadły pod samochód! Dramat na przejściu dla pieszych

Warszawa. Matka a córką wpadły pod samochód. Dramat na przejściu

Do wypadku doszło około godziny 14.40. - Na Anielewicza, w pobliżu numeru 2, doszło do potrącenia dwóch osób: matki z córką. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że przechodziły one przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Córka pojechała pod opieką matki do szpitala - przekazała w rozmowie z portalem TVN Warszawa Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Kierowca był trzeźwy.

Na zdjęciach widać, że auto uderzyło w piesze lewą stroną. Przedni szyba pojazdu jest rozbita od strony kierowcy. Policja nie informuje jak ciężkie obrażenia odniosła poszkodowana dziewczynka. Z nieoficjalnych źródeł wiemy jednak, że znajduje się w ciężkim stanie. Policja ustala szczegóły zdarzenia.

Do podobnego wypadku w podwarszawskiej Jabłonnie doszło w piątek (5 stycznia) w okolicach godziny 8. Kierowca osobówki potrącił przechodzącą przez pasy kobietę z dzieckiem. Do szpitala trafił 8-letni maluszek. Więcej przeczytasz TUTAJ.