Strzały w kierunku radiowozu policyjnego nie pomogły trzem mężczyznom uciec przed policjantami z Warszawy. Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 stycznia, ok. godz. 20 na ul. Pomorskiej na Białołęce, gdy funkcjonariusze pionu kryminalnego, jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, "wykonywali czynności służbowe". Jadący audi A3 osobnicy nie mieli zamiaru podporządkować się poleceniom mundurowych i ostrzelali z broni gazowej nieoznakowane auto będące w dyspozycji policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI; następnie przystąpili przystąpili do ucieczki.

- Policjanci ruszyli w pościg za mężczyznami, którzy uciekali audi A3. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali wszystkie znajdujące się w samochodzie osoby, to Polacy - przekazała na swoim profilu twitterowym Komenda Stołeczna Policji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno pojazd, którym uciekali mężczyźni, jak i znalezione w samochodzie przedmioty:

maczetę;

siekierę;

pistolet gazowy.

Jak dodaje Komenda Stołeczna Policji, nikomu nic się nie stało, a kolejne czynności w tej sprawie są w toku.

