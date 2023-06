Dramat!

Warszawa. Rozjechał autem ludzi na przystanku! Pilna akcja w Wawrze, są ranni!

Wstrząsający wypadek w Wawrze! We wtorek (13 czerwca) w godzinach popołudniowych osobowa honda rozjechała ludzi na przystanku autobusowym! Dwie kobiety w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Ucierpiał też kierowca, którego auto roztrzaskało się na ogrodzeniu. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Policja ustala jak doszło do dramatu.