Warszawa stanie. Poważne utrudnienia na wielu ulicach. Wierni wyjdą z krzyżami na ulice

Droga Krzyżowa jest nieodłącznym elementem Wielkiego Postu, który poprzedza święta wielkanocne. To nabożeństwo o charakterze adoracyjnym. Jego celem jest wzbudzenie żalu i współodczuwanie ostatnich i najboleśniejszych cierpień Jezusa Chrystusa, a także duchowe towarzyszenie mu w symbolicznym odtworzeniu drogi na śmierć krzyżową i złożenia go do grobu.

Co ciekawe, pośród tradycyjnych 14 stacji stacji Drogi Krzyżowej tylko kilka jest opisanych w Biblii. Pozostałe przekazała tradycja Kościoła. Warto dodać, że zgodnie z "Wykazem odpustów Kościoła Katolickiego" (zatwierdzonym Dekretem Papieża Pawła VI w dniu 29 czerwca 1968 r.), za odprawienie drogi krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

Drogi krzyżowe przejdą ulicami Warszawy i Legionowa. Będą utrudnienia

Od wielu już lat nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się nie tylko wewnątrz kościołów. Wierni, zwłaszcza podczas ostatniego nabożeństwa w Wielkim Poście, wychodzą z krzyżami na ulice. Tak też będzie i w tym roku na przykład w Warszawie i Legionowie. W piątek, 22 marca, mieszkańcy tych dwóch miast muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicach. Mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w kursowaniu autobusów miejskich.

Pierwsze procesje zaczną się około godz.18:30, a ostatnia z kościoła św. Jakuba ma zakończyć się o godz. 22. Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, wierni przejdą następującymi trasami:

z kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. gen. Sosnkowskiego (dzielnica Ursus) trasą: Rynkowa, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, gen. Sosnkowskiego, Plutonu Torpedy, Cierlicka

Rynkowa, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, gen. Sosnkowskiego, Plutonu Torpedy, Cierlicka ze Świątyni Opatrzności Bożej (dzielnica Wilanów) trasą: Prymasa Augusta Hlonda (chodnik od bramy wjazdowej do głównego wejścia na teren Świątyni Opatrzności Bożej)

Prymasa Augusta Hlonda (chodnik od bramy wjazdowej do głównego wejścia na teren Świątyni Opatrzności Bożej) z kościoła św. Brata Alberta (dzielnica Wesoła) na trasie: Brata Alberta – Urocza – Rysia – Wilanowska – Brata Alberta

Brata Alberta – Urocza – Rysia – Wilanowska – Brata Alberta z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Piastowskiej (dzielnica Ursus) trasą: Piastowska, Regulska, II Armii Wojska Polskiego, Kompanii AK „Kordian”, Regulska, Piastowska

Piastowska, Regulska, II Armii Wojska Polskiego, Kompanii AK „Kordian”, Regulska, Piastowska z kościoła Najświętszego Zbawiciela przy ul. Marszałkowskiej (dzielnica Śródmieście) trasą: pl. Zbawiciela, Marszałkowska (chodnik), al. Armii Ludowej (chodnik), Waryńskiego, pl. Konstytucji (chodnik), pl. Zbawiciela (chodnik)

pl. Zbawiciela, Marszałkowska (chodnik), al. Armii Ludowej (chodnik), Waryńskiego, pl. Konstytucji (chodnik), pl. Zbawiciela (chodnik) z kościoła pw. Narodzenia Pańskiego przy ul. Ostrobramskiej (dzielnica Praga-Południe) trasą: Rodziewiczówny, Łukowska, Zamieniecka, Chłopickiego do kościoła przy pl. Szembeka

Rodziewiczówny, Łukowska, Zamieniecka, Chłopickiego do kościoła przy pl. Szembeka z kościoła pw. św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej (dzielnica Mokotów) trasą: Puławska (jezdnia zachodnia), Odyńca, Kazimierzowska, Racławicka, Puławska (jezdnia zachodnia)

Puławska (jezdnia zachodnia), Odyńca, Kazimierzowska, Racławicka, Puławska (jezdnia zachodnia) z kościoła św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej (dzielnica Mokotów) trasą: Rakowiecka, Asfaltowa, Narbutta, Łowicka, Rakowiecka

Rakowiecka, Asfaltowa, Narbutta, Łowicka, Rakowiecka z kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego (dzielnica Mokotów) trasą: Gotarda, Orzycka, al. Lotników, Bełdan

Gotarda, Orzycka, al. Lotników, Bełdan z Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Jakuba w Warszawie (dzielnica Ochota) trasą: Banacha, Pogorzelskiego, park Skłodowskiej-Curie, Wawelska, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecka (chodnikiem), Akademicka, Uniwersytecka (chodnikiem), pl. Narutowicza (chodnikiem) do kościoła św. Jakuba Apostoła

Banacha, Pogorzelskiego, park Skłodowskiej-Curie, Wawelska, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecka (chodnikiem), Akademicka, Uniwersytecka (chodnikiem), pl. Narutowicza (chodnikiem) do kościoła św. Jakuba Apostoła z kościoła św. Jana Kantego w Legionowie trasą: ul. ks. Augustyna Kordeckiego, Parkowa, Jagiellońska, ks. Ignacego Skorupki

ul. ks. Augustyna Kordeckiego, Parkowa, Jagiellońska, ks. Ignacego Skorupki z kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Wojciechowskiego (dzielnica Ursus) trasą: Wojciechowskiego, Keniga, Zagłoby do kościoła przy ul. Zagłoby 37

Szczegółowe informacje o nabożeństwach na stronach internetowych poszczególnych parafii.