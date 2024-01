Warszawa to najjaśniejsze miasto w Polsce. Prawdziwa noc tu nie istnieje!

Tak wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego OD ŚRODKA. Szok, co ma na półce! Tajemnice willi na Żoliborzu w Warszawie

Warszawa najjaśniejszym miastem w Polsce

Organizacja Light Polloution Think Thank (z ang. zanieczyszczenie światłem) przygotowała pierwszy w kraju raport na temat ilości emisji sztucznego światła nocą na terenie Polski. Autorem publikacji jest polski zespół ekspercki, w skład którego wchodzą naukowcy uczelni wyższych i instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów oraz działacze organizacji pozarządowych.

"Celem raportu jest diagnoza stopnia zanieczyszczenia światłem w Polsce (stan na koniec 2022 roku)" - czytamy w dokumencie.

Badania przeprowadzono przy pomocy pomiarów z amerykańskiego satelity, który na wysokości 830 kilometrów przelatuje nad Polską dwa razy na dobę: około godz. 13:30 i 1:30.

Z raportu wynika, że obiektami, które w 2022 roku świeciły najjaśniej w Polsce, były szklarnie. Pozostałe źródła zanieczyszczenia światłem to między innymi oświetlenie ulic (szczególnie węzły drogowe), oświetlenie przydomowe, iluminacje elewacji, centra logistyczne i reklamy.

Co ciekawe, w zestawiania dziesięciu najbardziej rozświetlonych gmin w kraju, aż sześć miejsc zajmują miejscowości na Mazowszu. To Warszawa i część tzw. obwarzanka: Piastów, Michałowice, Pruszków, Raszyn i Ząbki.

Noc w Warszawie nie istnieje!

Warszawiacy nie mają powodu do radości. Eksperci z Light Polloution ustalili, że Warszawa w 2022 roku emitowała w niebo najwięcej światła spośród wszystkich miast w Polsce. Oznacza to, że w stolicy prawdziwa noc właściwie już nie istnieje!

Okolice placu Defilad uznane zostało najjaśniejszym miejscem w kraju, nie będącym szklarnią. W skrajnych wartościach pomiaru, w ścisłym centrum miasta, niebo było jaśniejsze aż o 6329 procent od nieba niezanieczyszczonego światłem! Co więcej, nad 84,9 procentach powierzchni Warszawy po zachodzie słońca w 2022 roku było tak jasno, że oczy mieszkańców nie były w stanie przejść w tryb widzenia nocnego.

"Z powodu zanieczyszczenia światłem prawdziwa noc w Warszawie w 2022 roku nigdy nie wystąpiła" - stwierdzili autorzy raportu.

Link do całego raportu Light Polloution Think Thank znajdziesz TUTAJ.