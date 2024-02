Groza

Warszawa: Tragedia w fabryce na Żeraniu. Taśmociąg zabił pracownika!

mk 15:49

Tragedia w fabryce na Żeraniu. Taśma produkcyjna wciągnęła jednego z pracowników! Do dramatu doszło w zakładzie przy ulicy Płochocińskiej 19. Mimo akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się ocalić. Urządzenie zmiażdżyło go. Teraz sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy mają wyjaśnić, jak doszło do tej niebywałej tragedii.