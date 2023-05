W Dzień Matki przypomną o zdrowiu kobiet. Chodzi o groźną chorobę

Warszawa. Amazonki przypominają: "Nie możemy myśleć, że rak piersi nas nie dotyczy"

Dzień Matki, to dobra okazja, by przypomnieć kobietom o zapobieganiu groźnej chorobie. - Nie możemy myśleć, że rak piersi nas nie dotyczy. Trzeba znaleźć czas i zatroszczyć się o siebie. 26 maja Amazonki wyjdą na ulice, gdzie będą edukować nt. profilaktyki raka piersi. Zachęcamy do rozmów, zadawania pytań – zwraca uwagę Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Rak piersi, jest śmiertelnie niebezpieczną chorobą, która może spotkać każdą kobietę w każdym wieku. Jak przypominają działaczki na rzecz zdrowia kobiet, najważniejszy jest czas wykrycia choroby. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium zapewnia prawie 100 proc. szans na wyzdrowienie!

Dlatego kluczowe są badania. I nie chodzi o te specjalistyczne, jak mammografia, tylko takie, które każda kobieta powinna wykonywać w domu. Po ukończeniu 20 roku życia kobiety powinny przeprowadzać je raz w miesiącu.

26 maja w ponad 90 polskich miastach, w tym w Warszawie, na ulice wyjdą członkinie klubów Amazonek. Ich misją będzie edukowanie kobiet i zachęcanie ich do zadbania o swoje zdrowie. Akcja odbędzie się też w internecie. - Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę online. Wystarczy zapisać się na badania profilaktyczne, dodać na swój profil w mediach społecznościowych zdjęcie z ustami pomalowanymi na różowo i dodać hasztagi #badamynietylkomamy, #rozoweusta i zaprosić do dołączenia bliską osobę – wyjaśnia Krystyna Wechmann. Akcję wspiera w tym roku Agata Kornhauser-Duda.