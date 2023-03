Oto najbardziej wpływowe kobiety stolicy! TOP 10 żelaznych dam Warszawy według "Super Expressu"

Wiktorek ma tylko połowę serduszka, ale mama kocha go całym sercem. Miłość może nie wystarczyć, by go uratować

Dzień Kobiet to świetna okazja do tego, by przedstawić choć kilka najbardziej wpływowych pań w stolicy. Oto nasza lista TOP 10 . To subiektywny wybór, dokonany przez dziennikarzy 'Super Expressu", którzy obserwują życie miasta, znają kulisy stołecznego samorządu i orientują się w kuluarowych układach personalnych. Stąd w naszym TOP 10 znalazły się panie, których twarze warszawiacy znają z życia publicznego, ale także i takie, które działają bardziej w zaciszu gabinetów.

Najbardziej wpływowe kobiety stolicy

Od seniorki, weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej, po młode pokolenie bojowych polityków jak radna Marta Borczyńska. Od pierwszej w historii warszawskiej straży miejskiej komendantki - Magdaleny Ejsmont, po pierwszą kobietę na stanowisku szefa Rady Warszawy – Ewę Malinowską-Grupińską.

Pełną listę i sylwetki najbardziej wpływowych kobiet stolicy można obejrzeć w GALERII poniżej:

Damsko-męska równowaga we władzach Warszawy

Wpływowych pań, które swoimi decyzjami i przedsięwzięciami zmieniają Warszawę, jest oczywiście o wiele więcej. Na 40 biur w warszawskim ratuszu, połowa dyrektorów to kobiety. W Radzie Warszawy jest 28 pań na 60 radnych. W porównaniu do poprzednich kadencji zdecydowanie natomiast zmniejszyła się liczba pań na stanowiskach burmistrzów dzielnic. Ale za to nigdy nie było tak dużo kobiet jak dziś w najbliższym otoczeniu prezydenta Warszawy (dwie panie są zastępczyniami prezydenta, dwie kolejne - pełnomocniczkami) co daje męsko-żeńską równowagę w tzw. zarządzie miasta.