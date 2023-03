i znowu wstyd!

Wielka wpadka Rafała Trzaskowskiego. Limuzyna z prezydentem gnała przez Warszawę, wcześniej stało się TO [PAPARAZZI]

Kolejna wpadka prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Włodarz stolicy nie ma szczęścia do kierowców. Nie tak dawno - w lutym - prezydent Rafał Trzaskowski przepraszał publicznie za kierowcę, który wiózł go służbową limuzyną wieczorem do domu, wielokrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość na warszawskich drogach. Zapewniał, że udzielił wtedy kierowcy reprymendy. Reprymenda najwyraźniej nie poskutkowała, bo w poniedziałek (6 marca) wieczorem kierowca limuzyny Rafała Trzaskowskiego znów ostro pędził przez miasto. Tam, gdzie można jechać 30 km na godzinę, auto prezydenta pruło „sześćdziesiątką”. Wcześniej samochód grzał się przed siedzibą telewizji TVN, gdzie prezydent mówił m.in. o... kryzysie klimatycznym.