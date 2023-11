Przyczepił bukiet czerwonych róż i list do ogrodzenia. Ta historia wywołuje łzy wzruszenia. „Proszę Panią o telefon”

Walizka z powstania warszawskiego cudem ocalona na Pradze

Muzeum Powstania Warszawskiego pochwaliło się ostatnio nowym eksponatem, który jest przykładem na to, jak cenne rzeczy można znaleźć na śmietniku przed blokiem.

- Dostaliśmy link do wpisu na popularnej grupie na Facebooku, gdzie była informacja, że przy ulicy Szymanowskiego leżą w śmietniku różne rzeczy z opróżnianego mieszkania po zmarłym właścicielu. Były tam meble, ubrania, wyposażenie ciemni fotograficznej i dużo dewocjonaliów. I w tym wszystkim walizka z opisem dotyczącym powstania – opowiada Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pracownicy MPW ruszyli na miejsce, ale w tym czasie walizkę przyniosła już do Muzeum jedna z mieszkanek. - Zabrałam tę walizkę ze śmietnika i przekazałam znajomej, która miała po drodze. To ona zaniosła ją do muzeum - mówi nam pani Magdalena, która znalazła kontener ze śmieciami i zabrała z niego powstańczą walizkę.

Wewnątrz walizki był wpis, z którego wynikało, że 5 sierpnia 1944 r., a więc piątego dnia powstania, właścicielka (najprawdopodobniej Katarzyna z Pietrusińskich Bojarska) wyniosła w nim z Warszawy swoje rzeczy. W środku były też trzy listy z 1943 i 1944 r. do niej od córki Donaty, która później przez lata mieszkała przy ul. Szymanowskiego na Pradze-Północ.

- Dziękujemy za czujność osobom, które odnalazły cenną pamiątkę i poinformowały nas o znalezisku, a jednocześnie prosimy: miejcie oczy szeroko otwarte! - dziękują pracownicy MPW warszawiankom, które pomogły ocalić pamiątkę z powstania. - Bardzo się cieszę, że walizka została zaopiekowania, fajnie będzie ją zobaczyć tym razem w okolicznościach muzeum, a nie śmietnika - mówi pani Magdalena, autorka wpisu i sprawczyni całego zamieszania zakończonego hapy endem.

Jeśli ktoś natknie się na pamiątki z czasów Powstania Warszawskiego można pisać na adres: [email protected] lub dzwonić na numer: 22 539 79 85

Jakie pamiątki przyjmuje Muzeum Powstania?

- Fotografie z okresu Powstania Warszawskiego, a także te ukazujące Warszawę przedwojenną, okupacyjną oraz powojenną (zdjęcia dokumentujące zniszczenia stolicy)- Okupacyjne i konspiracyjne dokumenty oraz inne pamiątki związane z Warszawą i jej mieszkańcami, a przede wszystkim z uczestnikami Powstania Warszawskiego- Przedmioty przedwojenne lub powojenne, jeśli związane są pośrednio (lub w ciekawy sposób) z powyższym okresem- Przedmioty współczesne, które nawiązują tematyką do okresu Powstania Warszawskiego, np. sztuka współczesna (obrazy, rzeźby i inne prace plastyczne)- Muzealia niemieckie, zdjęcia, dokumenty- Wspomnienia, relacje, pamiętniki dotyczące okresu Powstania i okupacji w Warszawie