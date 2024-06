Warszawa Zachodnia to dworzec jak z bajki. Zbliża się koniec prac, ale wcześniej pociągi pojadą... na telefon!

Od października 2020 roku Dworzec Zachodni w Warszawie przechodzi gruntowny remont. Ta decyzja nie budzi żadnych wątpliwości, gdyż dworzec przez lata potrzebował pilnej modernizacji. Wielu mieszkańców skarżyło się, że jego obecny stan jest antyreklamą dla miasta. Krytyka była uzasadniona. Szare, obdrapane perony oraz korytarze pokryte graffiti tworzyły ponury obraz. Dodatkowo, nieprzyjemne zapachy unoszące się w okolicy dworca pozostawiały negatywne wrażenie zarówno wśród podróżnych, jak i mieszkańców.

Przez ostatnie lata stacja przeszła metamorfozę. Kolejarze już niedługo kończą prace nad budową trzech ostatnich peronów, co przyniesie kolejne, istotne zmiany w funkcjonowaniu tego węzła kolejowego. Już od 9 czerwca, z dniem wprowadzenia korekty rozkładu jazdy, podróżni będą mogli skorzystać z peronów 1, 2 i 3. To pozwoli również na zwiększenie liczby pociągów przejeżdżających przez stację do około 950 dziennie, w porównaniu do obecnych 750.

Trzeci peron obsłuży podróżnych wyruszających między innymi do Pruszkowa, Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego. Natomiast z peronu drugiego odjeżdżać będą pociągi w stronę centrum Warszawy. Ponadto, na peronie pierwszym pasażerowie będą mogli wsiadać do Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dyżurni ruchu nadzorujący kursowanie pociągów na #Warszawa Zachodnia opuścili słynnego "Grzybka". Od weekendu pracują już w nowej nastawni w zbudowanym podczas modernizacji stacji tzw. budynku wielofunkcyjnym. Zaczynamy nowy etap w funkcjonowaniu #kolej w stolicy. #FunduszeUE pic.twitter.com/Qkk7b1DwaF— PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) May 27, 2024

Remont stacji, który kosztował około 2,5 miliarda złotych, przyniósł wiele utrudnień dla pasażerów, w tym niekomfortowe przesiadki i konieczność dźwigania bagażu po schodach. Modernizacja tunelu pod niedługo otwartymi peronami, nadal trwa, a zakończenie prac w kolejowej części przejścia podziemnego planowane jest na grudzień 2024 roku.

Warto również wspomnieć, że z powodu przełączenia zasilania na Dworcu Zachodnim, od 3 do 8 czerwca nastąpią znaczące utrudnienia w ruchu. Pociągi SKM będą kursować rzadziej, a WKD tylko jednym torem. W trakcie tych zmian wprowadzony zostanie system telefonicznego zapowiadania pociągów, który pozwoli dyspozytorowi ruchu pozostawać w stałym kontakcie z kierownikiem pociągu.

