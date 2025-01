i Autor: fot. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

WNIOSKI O ABONAMENT

Wielka awaria w Punktach Obsługi Pasażerów w Warszawie. Nawet tam nie idźcie

Mieszkańcy Warszawy napotkali poważne utrudnienia – we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego doszło do awarii systemu, przez co nie można uzyskać Abonamentu Mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Osoby, które przyszły do POP-ów, zostały odprawione z kwitkiem. ZTM apeluje, by nie udawać się do placówek i skorzystać z możliwości składania wniosków online.