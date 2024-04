Wielka dwudniowa garażówka w Józefosławiu, w weekend 13 i 14 kwietnia!

Rozpędzona osobówka zmiotła młodą parę z pasów. Hubert walczy o powrót do rodziców i ukochanej

Obie wyprzedaże trwają w godzinach 11.00-15.00. Swój udział zapowiedziało 40 sprzedających. – Można tu zarówno pozbyć się nieużywanych rzeczy, jak i kupić po okazyjnych cenach prawdziwe modowe perełki. Cieszy mnie, że garażówki w Józefosławiu zyskują coraz większą rzeszę miłośników – mówi „Super Expressowi” organizatorka Małgorzata Wielicka.

Warszawiacy pokochali garażówki

Wyprzedaże garażowe i wszelkiego rodzaju handle sąsiedzkie znajdują w Polsce, a zwłaszcza w stolicy coraz większe rzesze fanów, zarówno wśród sprzedających, którzy upłynniają zalegający im w szafach i na strychach całkiem dobry lub nowy towar, a także kupujących, którzy na garażówkach wyszukują dla siebie prawdziwe perełki modowe, czy unikatowe przedmioty w przystępnych cenach. Podczas wyprzedażowych akcji panuje przyjazna i serdeczna atmosfera.

Weekendowa - dwudniowa wyprzedaż garażowa w Józefosławiu to doskonała okazja, by po okazyjnych cenach nabyć unikatowe ubrania. To już kolejna jej odsłona, która doczekała się nawet swojej specjalnej grupy na facebooku, pod nazwą "Dajemy rzeczom drugie życie" >>>.

Józefosław - garażówka - gdzie i kiedy?

13 kwietnia 2024 r. - wyprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych

14 kwietnia 2024 r. - wyprzedaż używanych i nowych ubrań oraz dodatków dla kobiet i mężczyzn

Adres: Kameralna 11, Szkoła Podstawowa w Józefosławiu im. Janusza Korczaka

Godziny: 11.00 - 15.00

Więcej informacji znajdziecie TU>>>