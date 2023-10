Grodzisk Mazowiecki. Plądrował kościelne skarbonki i puszki

Mundurowi najpierw dostali zgłoszenie z kościoła w Książenicach. Ktoś zabrał tamtejszą skarbonę z pieniędzmi. Kilka dni później złodziej zaatakował w Milanówku. W kościele włamywacz ograbił aż trzy skrzynki na datki. - Funkcjonariusze na podstawie dotychczasowej wiedzy szybko wytypowali podejrzanego i rozpoczęli jego poszukiwania. Ustalone miejsce przebywania 47–latka okazało się trafione i ukrywający się tam mężczyzna został zatrzymany – informuje asp. sztab. Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.

Okazało się, że to nie jedyne przestępstwa jakich się dopuścił zatrzymany. Mundurowi połączyli go Włamaniami do puszek w Tarczynie i Grodzisku. Złoczyńca trafił na 3 miesiące do aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. - Mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Za popełnione czyny może spędzić za kratkami nawet 15 najbliższych lat - podsumowuje policjantka.