To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Warszawa, Bemowo. Wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyje starsza kobieta

Służby ustalają okoliczności dramatu, do którego doszło w środę (18 grudnia) przy ul. Powstańców Śląskich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że starsza kobieta w wieku około 60 lat weszła wprost pod jadący tramwaj linii 24. Seniorka została uderzona, a potem przeciągnięta przez tramwaj. Ranna utknęła pod składem.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które zostały zaalarmowane przez świadków zdarzenia. Kobieta została w ciągu kolejnych kilku chwil wydobyta spod składu i przekazana ratownikom medyczny. Nieprzytomna została przetransportowana do szpitala. Była w stanie krytycznym. Tam, po kilku godzinach − zmarła.

Ruch tramwajowy na czas akcji ratunkowej został wstrzymany w obu kierunkach. Motorniczy został przebadany przez pracujących na miejscu funkcjonariuszy pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.

Miejsce, w którym doszło do wypadku, to nieoświetlone i mało widoczne przejście dla pieszych, które prowadzi wprost na tory tramwajowe. Mieszkańcy od dawna mówili, że przez brak sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, kiedyś dojdzie do tragedii.

Potrącenie kobiety z dzieckiem w Zamościu. Kierowca ukarany mandatem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.