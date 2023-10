16-latka potrącona na przejściu. Huknął w nią rozpędzony mercedes

Cała wieś opłakuje Jareczka. 14-latek zginął na przejściu dla pieszych w drodze do szkoły

Miał iść do pracy, nie wiadomo gdzie jest. Zaginął 38-letni Michał

Szaleńcza jazda 18-latka. Złapaliśmy się za głowę, jak zobaczyliśmy to, co zrobił. Mamy film!

Siedlce. Rozrzutnikiem do gnoju wieźli kradzionego jaguara. Policjanci zdębieli

Totalny atak zimy nadciąga do Warszawy. Nawet 15 cm śniegu i silne wichury. Przeszywające zimno

TO BĘDZIE MASAKRA!

Warszawa, Rembertów. Potrącenie 16-latki na przejściu dla pieszych

Pierwsze informacje o tym koszmarze przekazał na fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia. − Na skrzyżowaniu ul. Czwartaków z Kadrową doszło do potrącenia dziewczynki wracającej ze szkoły do domu. W dziecko wjechał mercedes. Nastolatka została zabrana do szpitala – słyszymy.

Jak udało nam się dowiedzieć, kierowca został przebadany na miejscu alkomatem, był trzeźwy. – Nastolatka, rowerzystka w wieku 16 lat została potrącona na przejściu dla pieszych – potwierdził nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

To kolejne takie potrącenie, do którego doszło na Mazowszu w środę, 18 października. − Po godzinie 6 na drodze wojewódzkiej numer 637 w miejscowości Sołki doszło do potrącenia nastolatka przez samochód osobowy. Niestety chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu wykonywane są czynności pod nadzorem prokuratora celem ustalenia okoliczności i przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia – przekazała nam sierż. sztab. Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.