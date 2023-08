To najbardziej instagramowe miejsca w Warszawie. Zdjęcia tam nie mogą się nie udać

Sytuacja miała miejsce w niedzielę, 27 sierpnia. W okolicach godziny 20 na przejściu dla pieszych doszło do koszmarnego potrącenia mężczyzny przez osobówkę marki seat. Na miejscu pojawił się fotoreporter „Super Expressu”, któremu udało się porozmawiać ze świadkami zdarzenia.

– To było oznakowane przejście dla pieszych, ale bez sygnalizacji świetlnej. Pieszy wpadł do auta, sekundę później wyleciał w powietrze i upadł na asfalt około 30 metrów dalej. Rozerwała mu się siatka z pomidorami, które rozsypały się na całej jezdni – słyszymy.

Koszmar, który rozegrał się w Kopytowie na drodze krajowej nr 92 potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” policja. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 20:30. W Kopytowie, na oznakowanym przejściu dla pieszych, bez sygnalizacji świetlnej, doszło do potrącenia pieszego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – mówi nam podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Jak słyszymy dalej, kierujący został przebadany przez funkcjonariuszy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy.