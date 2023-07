TO MU SIĘ NIE UDAŁO

Piastów. Śmiertelne potrącenie przez pociąg

Do śmiertelnego wypadku w Piastowie doszło w piątek z samego rana, jak przekazuje policja, zgłoszenie wpłynęło od maszynisty pociągu chwilę przed godziną 7.

– Ktoś wszedł w miejscu niedozwolonym na tory. W związku z wypadkiem, zamknięto przejazd kolejowy. Pociąg zatrzymał się częściowo w tunelu – przekazał nam fotoreporter „SE”, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Zdarzenie potwierdziła nam również Monika Orlik z pruszkowskiej policji. – To już teren Piastowa. W godzinach porannych doszło do potrącenia ze skutkiem śmiertelnym. Wszelkie okoliczności, jak do tego doszło, czy dane osoby zostaną ustalone później. Na miejscu działa prokurator, grupa dochodzeniowo-śledcza – przekazała policjantka.

Świercze Siółki: pijany zasnął na torach, przejechało po nim Pendolino

Przypominamy, że zaledwie tydzień wcześniej niemalże doszło do potrącenia mężczyzny na torach. Na torach zasnął kompletnie pijany człowiek. Nic nie przeszkadzało mu nawet Pendolino pędzące z prędkością 200 km/h! Co ciekawe… mężczyzna wyszedł z tego spotkania bez szwanku! Jak to możliwe?!

Więcej o tym zdarzeniu, możecie przeczytać tutaj.