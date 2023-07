i Autor: SHUTTERSTOCK

Świercze Siółki: pijany zasnął na torach, przejechało po nim Pendolino z prędkością 200 km/h. Szczęśliwy finał

Takie sytuacje nie zdarzają się na co dzień. Piątek, 7 lipca zapisał się na kartach historii nie tylko samych maszynistów czy kolejarzy, ale i miejscowości Świercze Siółki. Na torach zasnął kompletnie pijany mężczyzna. Nic nie przeszkadzało mu nawet Pendolino pędzące z prędkością 200 km/h! Co ciekawe… mężczyzna wyszedł z tego spotkania bez szwanku! Jak to możliwe?!