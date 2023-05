50-latek wszedł pod rozpędzony pociąg. Nie żyje

i Autor: Shutterstock

TRAGEDIA

Śmiertelne potrącenie przez pociąg. 50-latek wszedł pod rozpędzoną maszynę na oznakowanym przejściu

W sobotę, 13 maja tuż po godzinie 19 w Jedli-Letnisku doszło do śmiertelnego potrącenia około 50-letniego mężczyzny przez rozpędzony pociąg. Szczegóły i okoliczności tego zajścia wyjaśnia policja. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledczy ustalą między innymi to, dlaczego 50-latek wszedł na oznakowane przejście pomimo jadącej w jego kierunku maszyny.