Wybory samorządowe 2024. Tobiasz Bocheński jak Rafał Trzaskowski. Niczym "Szpieg z Krainy Deszczowców"

Wybory samorządowe 2024. Tobiasz Bocheński ruszył w ślad za Rafałem Trzaskowskim

Tobiasz Bocheński od tygodnia intensywnie pokazuje się w mediach udzielając kolejnych wywiadów i w mediach społecznościowych relacjonując, co aktualnie robi. Weekend spędził na Pradze – Praga obchodziła rocznicę nadania praw miejskich. Ruszył też do Ursusa.

Kandydat PiS w dotychczasowych sondażach nie ma szans na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim. Tobiasz Bocheński ma więc jedno zadanie w tej kampanii – wytknąć jak najwięcej wad i błędów prezydentury Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. I robi to niemal w co trzecim poście na swoim profilu społecznościowym. - Jesteśmy w Ursusie, w miejscu, gdzie Koalicja Obywatelska od lat obiecuje mieszkańcom stacje metra. Chcemy jako warszawiacy i mieszkańcy Ursusa zapytać, co z tym metrem? Pięć lat i gdzie ono jest? - grzmi Bocheński w otoczeniu radnych Ursusa.

- Rok temu prezydent Rafał Trzaskowski mówił, że w ciągu kilku miesięcy rozwiąże problemy mieszkających w Ursusie warszawiaków. Tu problemy chyba nie za bardzo zostały rozwiązane. Tutaj powinna być sygnalizacja świetlna, bo tu są liczne stłuczki i wymuszenia, gdy kierowcy z nowych osiedli próbują się włączyć do ruchu – atakuje stojąc na skrzyżowaniu Posagu 7 Panien i Gierdziejewskiego. - Takie są konsekwencje tego, że prezydent miasta uprawia politykę ogólnopolską zamiast zajmować się mikroproblemami warszawiaków - grzmi populistycznie Bocheński i planuje objazd po kolejnych dzielnicach.

Rafał Trzaskowski zakończył objazd po dzielnicach

A Trzaskowski? Robi swoje. - Od tego są wybory, by z sobą rywalizować. Jak tylko mam nadzieję, że ta rywalizacja będzie pozytywna i cywilizowana, mimo wszystko – mówi nam Rafał Trzaskowski. Nie odpowiada rywalowi. I właśnie 13 lutego swój objazd po dzielnicach zakończył. Był w Wilanowie. To ostatnia dzielnica z 18. W każdej, w ciągu ostatniego półtora roku, spędził jeden dzień. Prezydent otworzył nową przychodnię, zajrzał do żłobka i do domu kultury w Powsinie. A wieczorem spotkał się z mieszkańcami na otwartym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej.