Wycie syren pod Warszawą. Urzędnicy wydali komunikat do mieszkańców

Test syren alarmowych w powiecie wołomińskim. Kiedy zawyją?

Władze zaplanowały sprawdzenie lokalnego Systemu Wczesnego Ostrzegania na piątek, 27 marca. Na terenie powiatu wołomińskiego mieszkańcy mogą usłyszeć wycie syren w godzinach od 9:00 do 14:00. Urzędnicy zapowiadają, że komunikaty przyjmą formę krótkich sygnałów dźwiękowych lub odtworzonych wiadomości głosowych.

"Celem uruchomienia syren jest sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach. W ramach testu emitowany będzie krótki, pięciosekundowy sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy: »Uwaga, uwaga, próba syren«" - przekazali w czwartkowej notce przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki apeluje o spokój

Przedstawiciele administracji jednocześnie proszą obywateli o zachowanie spokoju. Dźwięki nie mają zmusić ich do podejmowania żadnych konkretnych działań, gdyż nie będą oznaczać realnego zagrożenia. Systematyczne weryfikowanie sprzętu gwarantuje natomiast jego niezawodność oraz odpowiednią słyszalność. Zapewnia to natychmiastowe powiadomienie społeczeństwa w momencie prawdziwego kryzysu, co stanowi fundamentalny element dbałości o bezpieczeństwo publiczne.

Testy syren mogą również pełnić ważną rolę edukacyjną dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy mają dzięki temu szansę, by oswoić się z wyciem, zrozumieć różnice między poszczególnymi rodzajami alarmów oraz przypomnieć sobie zasady powstępowania w trudnych momentach. To praktyczna forma budowania świadomości i odpowiednich nawyków, które mogą mieć kluczowe znaczenie w razie wystąpienia realnego zagrożenia.

Policjanci z Mazowsza rozbili laboratorium narkotyków i dwa magazyny - zobacz zdjęcia:

PROF. KUŹNIAR OSTRZEGA: TRUMP KOPIUJE PUTINA. TO NIEBEZPIECZNE DLA POLSKI!