Wschodnia Obwodnica Warszawy utknęła w sądzie. Co dalej z budową trasy?

Podsumowanie świąt na mazowieckich drogach. Doszło do 20 wypadków. Zginęło 6 osób!

Podpisali umowę wartą 7 mln zł

Umowę na rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego w oparciu o e-usługi podpisali przedstawiciele samorządu i dyrekcja placówki. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestrację na wizytę w przychodni on line, czy wystawianie i przesyłanie recept w Szpitalu Czerniakowskim zostanie przeznaczone 7 mln zł z funduszy europejskich. We wtorek marszałek województwa Adam Struzik, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska i dyrektor szpitala Paweł Obermajer podpisali umowę na realizację projektu "Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego w oparciu e-usługi".

Informatyzacja przez pandemię

"Czas pandemii pokazał, jak wielkie znaczenie ma wsparcie placówek medycznych" - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podczas uroczystości. Podkreśliła, że informatyzacja i cyberbezpieczeństwo ma olbrzymie znaczenie dla szpitali.

Będą nowe komputery

"Szpital Czerniakowski zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt informatyczny. Skróci to czas trwania konsultacji medycznych, wpłynie na podniesienie poziomu świadczonych usług i zapewni bezpieczeństwo danych pacjentów" - poinformowały służby prasowe marszałka województwa Adama Struzika.