Wykopał gigantyczny pocisk w trakcie prac polowych. Niewybuch miał niemal 100 lat!

Stary Kałęczyn. Podczas prac polowych wykopał gigantyczny pocisk artyleryjski

Pierwsi o sytuacji, która miała miejsce w Starym Kałęczynie napisali dziennikarze portalu "ciechanowinaczej.pl". Jak czytamy, kilka dni temu policjanci z Ciechanowa otrzymali zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego znaleziska na terenie gminy Gołymin Ośrodek. Jeden z mieszkańców wykopał gigantyczny pocisk. Niewybuch pochodził w czasów II Wojny Światowej. Okazało się, że był to pocisk artyleryjski kalibru 75 mm. Na miejscu pojawili się saperzy, którzy wywieźli znalezisko na poligon.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Kategorycznie zabrania się podnoszenia, odkopywania i wyrzucania niewybuchów do ogniska, jezior, stawów, czy głębokich rowów. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia niewybuchu, czy amunicji należy natychmiast powiadomić policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce przed dostępem dla osób postronnych.