Hit internetu! Zagrała włoski przebój na Lotnisku Chopina. To, co stało się później zadziwiło wszystkich

Wypadek w Elżbietowie. Tir roztrzaskał osobówkę. W tym samym miejscu zginęło troje dzieci i ich mamy

Wielki huk i pisk opon. Na skrzyżowaniu Traktu Jana Pawła II w Elżbietowie pod Sochaczewem rozegrał się dramatyczny wypadek. - Do wypadku doszło przed godziną 11. Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki hyundai i ciężarowego. W zdarzeniu ucierpiał kierowca hyundaia. Ranny poleciał do warszawskiego szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Lotniczego – powiedziała asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie. Policjantka dodała, że kierowca tira był trzeźwy. Stan drugiego kierowcy nie pozwolił na badanie alkomatem. Ranny w chwili ewakuacji był przytomny. Nie znamy jego stanu zdrowia. Droga jest częściowo zablokowana. Utrudnienia mają potrwać do godziny 16. - Poszkodowany był zakleszczony, konieczne było użycie hydraulicznego sprzętu, żeby wydobyć go z wraku. Od razu został przekazany ratownikom medycznym. W akcji brały udział 4 zastępy - dodała st. kpt. Milena Bulwan z Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Elżbietów. Dwie rodziny zginęły pod tirem

Trzy lata wcześniej na tym samym skrzyżowaniu w Elżbietowie rozegrał się istny koszmar. Był piękny słoneczny wtorek, 29 czerwca. Osobowym autem jechało 5 osób - Małgorzata († 47 l.) i jej córka Zosia († 9 l.) oraz Małgorzata († 39 l.) i jej dwie córeczki († 4 l. i † 7 l.). Wyjeżdżały z drogi podporządkowanej ze znakiem Stop. Kierująca się nie zatrzymała. Wjechała prosto pod 40-tonowego tira.

Siła uderzenia była potworna. Potężna ciężarówka zmiotła osobową skodę. Wstrząśnięci świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Po chwili na miejscu zaroiło się od straży i ratowników. Na ratunek nie było już jednak żadnych szans. Medycy próbowali reanimować jedno z dzieci. Nie udało się go jedna wyrwać ze szponów śmierci.

Wypadek w Elżbietowie. Śmierć 5 osób. Co się stało?

W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie chwili zderzenia. Widać na nim dokładnie, że samochód osobowy wjeżdża prosto pod koła tira. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Policja zbadała jego krew pod kątem alkoholu i narkotyków. Był trzeźwy.

QUIZ z wiedzy podstawowej. Czy znasz numery alarmowe? 11/11 obowiązkiem każdego! Pytanie 1 z 11 1. Na początek coś prostego: Numer na Państwową Straż Pożarną, to: 996 997 998 999 Dalej