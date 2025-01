Pijany Jakub F. pędził jak wariat. Zginęło dwoje młodych ludzi. Matka o wyroku: "Co to jest 7 lat za życie ukochanej córki?"

Ząbki. Zaginęła Wiktoria Borkowska. Ślad po 22-latce urywa się w pobliżu mostu Gdańskiego

To już trzeci dzień poszukiwań zaginionej Wiktorii Borkowskiej z Ząbek - informuje Eska.pl. 22-latka zniknęła w nocy z 17 na 18 stycznia, gdy ok. godz. 2 opuściła dom, prawdopodobnie udając się do Warszawy. Wszystko wskazuje, że kobieta wsiadła do autobusu linii N62 w kierunku Dworca Centralnego. Ostatnie logowanie z telefonu zaginionej miało jednak miejsce z okolic mostu Gdańskiego, które według operatora trwało od godz. 2.55 do około 4 nad ranem.

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, która prowadzi poszukiwania zaginionej mieszkanki Ząbek, potwierdziła w rozmowie z Eska.pl, że w sprawie nie ma na razie przełomu. Rysopis Wiktorii Borkowskiej:

Wzrost: 158 cm

Włosy: ciemno-brązowe, do ucha, z grzywką

Oczy: niebieskie

Ubrana: czarny przeciwdeszczowy płaszcz do kolan, czarne sznurowane glany do kolan, prawdopodobnie spódnica lub sukienka

Cechy charakterystyczne: kolczyki w obu dziurkach nosa (nostrille – gwiazdki), septum (kolczyk w przegrodzie nosowej – kółko), kolczyk nad górną wargą (kuleczka) oraz blizna na lewym przedramieniu (4 cm) po oparzeniu.

Osoby, które widziały zaginioną Wiktorię ub mają jakiekolwiek informacje na temat jej losów, proszone są o pilny kontakt z najbliższym posterunkiem policji.

