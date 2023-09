Zasnął za kierownicą, silnik auta wciąż pracował. Powód szokuje

Marcelina Zawisza startuje do Sejmu. Jak poradzi sobie w debacie "Super Expressu"?

Pijany mężczyzna śpi w samochodzie z odpalonym silnikiem.

Dyżurny ciechanowskiej komendy w minioną sobotę (23 września) otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego świadka, że w zatoczce autobusowej przy ul. Fetlińskiej stoi odpalone BMW, a w nim śpi mężczyzna. Niedługo po zgłoszeniu na miejscu zjawili się funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi obudzili kierowcę i od razu po otworzeniu przez niego drzwi domyślili się, co dokładnie jest przyczyna jego senności zdarzenia.

- Od mężczyzny bardzo wyraźnie czuć było alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 37-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ma prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie - przekazała asp. Magda Zarembska, oficer ciechanowskiej policji.

Ze względu na to, że był pijany, spędził noc w policyjnym areszcie. Po tym jak wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia.

Policja apeluje, aby reagować na niebezpieczne zachowania

- To kolejny przypadek, gdzie dzięki pomocy i reakcji innych osób, został zatrzymany nietrzeźwy kierowca. Policjanci apelują, aby reagować na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Każdy, nawet anonimowo, może o tym powiadomić funkcjonariuszy pod numerem telefonu 112. Pamiętaj-Twoja reakcja może uratować czyjeś życie! - podkreśliła asp. Magda Zarembska.