Zderzenie autobusów w Warszawie! Kierowcy jednak nie byli pod wpływem narkotyków!

Zderzenie autobusów w Warszawie. Wyniki krwi obu kierowców dowodzą, że żaden z nich jednak nie był pod wpływem narkotyków

Zderzenie autobusów w Warszawie jednak nie było związane z zażywaniem narkotyków przez kierujących! Są już wyniki badań krwi obu kierowców. Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik MZA, wyniki te dały wynik negatywne, chociaż o dziwo wstępne narkotesty dawały wyniki pozytywne. Według MZA były one jednak na granicy błędu, zaś wiążące i ostateczne są dopiero wyniki krwi. "W odniesieniu do informacji na temat zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych, informujemy, że z inicjatywy Spółki, jak też samych kierowców, przeprowadzono specjalistyczne badania toksykologiczne kierowców uczestniczących we wczorajszym zdarzeniu. Badania nie wykazały obecności żadnego z narkotyków w organizmach kierowców. Kierowcy zgodzili się na opublikowanie wiadomości na temat wyników tych badań" - przekazał PAP rzecznik MZA Adam Stawicki.

Autobusy zderzyły się w Warszawie. 514 najechało na tył 502

Do zderzenia warszawskich autobusów doszło w czwartek, 23 lutego w Al. Stanów Zjednoczonych. Przy przystanku Saska w kierunku Centrum autobus linii 514 uderzył w tył autobusu nr 502. Osiem osób trafiło do szpitali, jednak na szczęście obrażenia nikogo z poszkodowanych nie są poważne. Badania alkomatem wykazały, że kierowcy byli trzeźwi.

