Zderzenie trzech ciężarówek na A2. Kierowca wycinany z kabiny, ogromne utrudnienia

Brwinów. Wypadek ciężarówek na A2

Koszmarny wypadek trzech ciężarówek na trasie A2 w kierunku Poznania. - Przed godz. 7 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na autostradzie A2 w kierunku Poznania doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na autostradzie pojazd ciężarowy daf uderzył w jadącą przed nim scanię, z kolei w daf uderzył pojazd ciężarowy man - przekazała asp. szt. Edyta Bednarczyk z policji w Pruszkowie.

W wyniku zderzenia kierowca ciężarówki marki MAN był zakleszczony w aucie. Ze zmiażdżonej kabiny wycinali go strażacy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Ranny został również kierowca samochodu ciężarowego marki DAF. On również trafił do szpitala.

Na miejscu policjanci przebadali kierowców scani i daf na obecność alkoholu . - Byli trzeźwi – zapewniła policjantka. Ze względu na stan zdrowia niemożliwe było przebadanie alkomatem kierowcy mana. Od niego w szpitalu zostanie pobrana krew do badań.

Utrudnienia na A2. Kierowcy na objazdach

Z powodu wypadku utrudniony jest ruch na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Kierowcy samochodów ciężarowych puszczani są lewym pasem, natomiast podróżujący autami osobowymi są kierowani przez policjantów na objazd bezpośrednio przez Brwinów.