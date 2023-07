Grębiszew. W jednej chwili śmierć zabrała 4 osoby

Do tej niewyobrażalnej tragedii doszło 19 lipca 2021 r. Na drodze drodze krajowej numer 50 w Grębiszewie osobową toyotą jechała cała rodzina. Nagle ich samochód zjechał na lewy pas, prosto pod nadjeżdżającą ciężarówkę z naczepą. Kierowca nie miał szans, żeby zareagować. Próbował ominąć osobówkę, ale było za późno. Stalowy kolos zmiażdżył małe auto, a naczepa przekoziołkowała i zgniotła szoferkę.

Widok był straszny. Tak miejsce zdarzenia opisywali naoczni świadkowie. - Od razu tam pobiegliśmy. Kierowca ciężarówki miał oderwane nogi od tułowia. Już nie żył. Szoferka, w której był zakleszczony, oderwała się od podwozia i przewróciła na sufit. To był makabryczny widok – powiedział po wypadku jeden z okolicznych mieszkańców. Kierowca Robert S. zginął na miejscu. Osierocił 3 córki. Na jego pogrzebie wszyscy płakali.

W samochodzie osobowym od razu zginął 39-letni kierowca. Był głową rodziny. Razem z nim odeszły jego dwa aniołki: 5-letnia Ania i 9-letni Adaś. Gdy świadkowie dobiegli do ich auta, zauważyli, że znaki życia daje tylko 34-letnia Martyna R. Samochód był tak zmiażdżony, że nie mogli się dostać do środka. Zrobili to dopiero strażacy przy pomocy specjalnego sprzętu. – Widok tych małych, zmasakrowanych ciałek był przerażający. Auto było zamknięte i potwornie powyginane. Nie mogliśmy nic zrobić. Nie dawało się otworzyć drzwi. Były zablokowane, a kobieta jeszcze żyła! – opowiadał nam przejęty świadek wypadku.