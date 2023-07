Śmiertelny wypadek pod Makowem Mazowieckim. Audi w strzępach, 31-latek nie żyje

Wypadek pod Makowem Mazowiecki. Nie żyje 31-latek

Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 lipca, o godz. 18:35 w Nowym Sielcu w gminie Rzewnie. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący audi jadąc ze Starego Szelkowa do Nowego Sielca na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewe pobocze, wjechał do rowu i uderzył w drzewo, a następnie dachował - przekazała podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Kierujący audi 31-letni mieszkaniec pow. makowskiego, z ciężkimi obrażeniami ciała został zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Niestety, lekarze przegrali walkę o życie mężczyzny. 31-latek zmarł.

Policja wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku

Na miejscu tragedii pracowali policjanci. Funkcjonariusze będą wyjaśniali dokładny przebieg i przyczynę śmiertelnego wypadku.

i Autor: KPP w Makowie Mazowieckim 31-latek roztrzaskał audi się na drzewie, później dachował. Mężczyzna nie żyje