Pamiątkowa tablica zniszczona w 80. rocznicę rzezi Woli. Wiemy, co grozi podejrzanej 76-latce

Zatrzymano sprawcę zniszczenia pamiątkowej tablicy. To 76-letnia kobieta

Jedna z tablic Tchorka upamiętniająca egzekucję w fabryce Ursus została oblana brązową substancją w 80. rocznicę Rzezi Woli w Warszawie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 sierpnia, niedługo po godz. 22. - Jeszcze wczoraj szliśmy w marszu pamięci z okazji 80. rocznicy masowych egzekucji blisko 50000 mieszkańców - kipiał w mediach społecznościowych burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski.

- A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba! - I zapowiedział zdecydowane kroki: ujawnienie i ukaranie sprawców. - Nie odpuszczę sprawy. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani - i obietnicy dotrzymał.

Wnuczki Jerzego Janowskiego, co przeżył rzeź Woli apelują do warszawskich urzędników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co grozi seniorce za zniszczenie pomnika?

We wtorek wieczorem policjanci odnaleźli osobę odpowiedzialną za zniszczenie pamiątkowej tablicy. To 76-latka z dzielnicy Wola. Tego nikt się nie spodziewał! - Jest podejrzana o znieważenie pomnika, za co grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności - przekazała "Super Expressowi" nadkom. Marta Sulowska z KRP Warszawa IV.