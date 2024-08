i Autor: UM Warszawa | X: @KStrzalkowski Pomnik ofiar Rzezi Woli w Warszawie zdewastowany! Burmistrz: "Co za zezwierzęcenie i hańba. Nie odpuszczę sprawy"

POLICJA SZUKA WANDALI

Pomnik ofiar Rzezi Woli w Warszawie zdewastowany! Burmistrz: "Co za zezwierzęcenie i hańba. Nie odpuszczę sprawy"

Zuzanna Sekuła 13:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pomnik ofiar Rzezi Woli w Warszawie został oblany brązową substancją. Do aktu wandalizmu doszło w poniedziałek, 5 sierpnia, w 80. rocznicę rzezi dokonanej na mieszkańcach dzielnicy. Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wyraził oburzenie i zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań wobec nieustalonych sprawców. "Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba!" - przekazał. Sprawą zajmuje się policja. Poznaj szczegóły.