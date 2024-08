Zmiana rocznego rozkładu jazdy pociągów od 1 września. Co ile odjazdy pociągów SKM? Poznaj szczegóły

Warszawa. Zmiany w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej

Od 1 września 2024 roku zacznie obowiązywać jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów wszystkich przewoźników. Jak pojadą pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej? Linie SKM S1 i S2 odjeżdżać będą co ok. pół godziny, a pozostałe? Sprawdź poniżej. Szykują się utrudnienia linii SKM S4 w dniach 2-6 września. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów - zmiany SKM

LINIA SKM S1 - przez cały dzień odjazd ze stacji początkowych o stałych godzinach, co ok. 30 minut. Dwa ostatnie pociągi z Pruszkowa i jeden z Otwocka kursować będą tylko do stacji Warszawa Wschodnia.

LINIA SKM S2 - odjazd ze stacji początkowych o stałych godzinach, również co ok. 30 minut. Późnowieczorne połączenia z Lotniska Chopina i Sulejówka Miłosny będą w skróconych relacjach – do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia lub przystanku Warszawa Rakowiec. Natomiast w pełnej relacji będzie 35 kursów do Sulejówka Miłosny i 37 do Lotniska Chopina.

LINIA SKM S3 - do stołecznego portu lotniczego przez cały tydzień pojedzie 19 pociągów SKM S3. W odwrotnej relacji, w dni powszednie – do Radzymina, Wieliszewa lub Legionowa Piasków, a w dni wolne od pracy, tylko do Legionowa Piasków – 18 pociągów.

LINIA SKM S4/S40 - będą kursowały w dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co około godzinę. W pełnej relacji pomiędzy Zegrzem Południowym i Piasecznem pojedzie 19 par pociągów. Na odcinku Piaseczno – Warszawa Główna będą kursowały także pociągi SKM S40, w liczbie 20 par połączeń. To oznacza, że w dni powszednie na odcinku Piaseczno – Warszawa Zachodnia pociągi SKM pojadą z częstotliwością co około 30 minut.

Od 2 do 6 września z powodu nocnych prac torowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, dwa pociągi SKM S4 (pierwszy poranny z Piaseczna i ostatni wieczorny z Zegrza Południowego) nie pojadą na odcinku Warszawa Zachodnia – Piaseczno. Dwa ostatnie wieczorne pociągi SKM S40, z Warszawy Głównej do Piaseczna i z Piaseczna do Warszawy Głównej, będą w tych dniach odwołane.

W dni wolne od pracy na trasie Piaseczno – Zegrze Południowe pojadą 4 pary pociągów z częstotliwością co około 4 godziny. Pozostałe pociągi, poza pierwszym porannym do Piaseczna, który wyruszy ze stacji Warszawa Gdańska, będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem.