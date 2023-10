Targi Książki i Mediów VIVELO powracają. Znamy datę

Co tam się działo?!

Podczas pierwszej edycji Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 blisko 40 000 osób odwiedziło PGE Narodowy. Organizatorzy wykorzystali ok. 20 000 m2 powierzchni PGE Narodowego, aby stworzyć 11 stref tematycznych m.in. #spotkajautora, #booktok, #gaming, #lifestyle, #mamatatadziecko, #audio czy #japonia, na których odbyło się około 100 wydarzeń towarzyszących: pokazów, warsztatów, paneli i prezentacji. Swoją ofertę licznie zaprezentowały wiodące wydawnictwa, jak również księgarnie, organizacje branżowe, platformy cyfrowe oraz media tradycyjne - prasa, radio. Wydzielona została również specjalna strefa dla Agentów Literackich.

W trakcie Targów VIVELO odbyło się ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane nazwiska polskie nazwiska: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bondę, Katarzynę Kubisiowską czy Remigiusza Mroza, a na specjalne zaproszenie Targów VIVELO do Warszawy przylecieli m.in. Graham Masterton, Toshikazu Kawaguchi czy Harry Whittaker, syn Lucindy Riley. Do spotkań pisarzy z fanami wykorzystano płytę główną, która jest idealną przestrzenią do organizacji sesji autografowych nawet najbardziej zasięgowych autorów w sposób bezpieczny i pozwalający odwiedzającym w sposób niezakłócony zapoznawać się z ofertą wydawnictw.

— Cieszymy się, że organizowane przez nas Targi Książki i Mediów VIVELO wpisały się w kulturalną mapę Warszawy. Naszym celem było stworzenie nie tylko unikalnej przestrzeni targowej ale także nowatorskiego forum dyskusyjnego dla czytelników. I udało nam się to. Zarówno przedstawiciele branży, jak również twórcy, youtuberzy i influencerzy, a przede wszystkim miłośnicy książek, znaleźli dla siebie przestrzeń — mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

4-dniowy program Targów VIVELO zostanie ułożony w taki sposób, aby przez wszystkie cztery dni odwiedzający mogli wybierać spośród propozycji skrojonych na miarę dla każdej grupy docelowej. W nadchodzącej edycji planujemy położyć szczególny nacisk na program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Zarówno w czwartek jak i piątek planujemy liczne zajęcia w przestrzeniach PGE Narodowego skierowane właśnie do zorganizowanych grup szkolnych.

Druga edycja Targów Książki i Mediów VIVELO to również rozszerzenie programu dedykowanego profesjonalistom oraz zwiększenie potencjału biznesowego wydarzenia. Zaplanowane są nowe, atrakcyjne strefy tematyczne, bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany do szerokiej publiczności – zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej oraz młodych odbiorców literatury Young Adult. A także rozbudowanie strefy audio – z myślą zarówno o odbiorcach audiobooków/podcastów, jak również sektorze B2B – wydawcach, studiach nagrań, platformach streamingowych i producenci audio i wideo.

— Celem wydarzenia na PGE Narodowym jest to, aby pokazać, jak bardzo książka zmienia się i ewoluuje wraz z nami. Wiele wskazuje na to, że książkę przyszłości będziemy nie tylko czytać ale również doświadczać wieloma zmysłami, stąd nacisk na multimedialność wydarzenia — mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

Podobnie jak w minionej edycji planujemy w pełni wykorzystać potencjał jakim dysponuje PGE Narodowy. Główna przestrzeń wystawiennicza zorganizowana wokół Promenady, dzięki której uczestnicy mogą łatwo dotrzeć do każdego stoiska a także liczne dodatkowe przestrzenie zapewniające bezpieczną organizację sesji autografowych czy pozwalającego odwiedzającym usiąść i odpocząć w komfortowych warunkach, to tylko niektóre z zalet organizacji targów na PGE Narodowym. Największy stadion w kraju to także przestrzeń z udogodnieniami dla rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, blisko sto toalet na terenie obiektu, liczne i łatwo dostępne punkty gastronomiczne, szatnia oraz przechowalnia bagażu, schody ruchome oraz windy, a także liczne służby porządkowe i informacyjne oraz odpowiednio zaplanowane ciągi komunikacyjne.

Pierwszą edycję Targów VIVELO licznie odwiedzili przedstawiciele prasy, twórcy internetowi, bibliotekarze i księgarze czy wycieczki szkolne (wzorem pierwszej edycji wstęp dla nich pozostaje bezpłatny). Ale przede wszystkim dopisali miłośnicy literatury. Nie spoczywamy na laurach i dokładamy wszelkich starań, aby nadchodząca edycja przyciągnęła jeszcze liczniejszą publiczność. Do zobaczenia na Targach Książki i Mediów VIVELO w dniach 16-19 maja 2024 r.