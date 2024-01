24-letnia córka znanego muzyka przeszła udar. Opublikowała rozpaczliwą relację

Krzysztof Stanowski odkrywa karty! To oni będą gwiazdami jego nowego "Kanału Zero"!

Tego się nikt nie spodziewał. Dawid Kwiatkowski doprowadził fana do łez. Co za sytuacja!

Niepokojąca relacja pojawiła się na profilu Cori w czwartek, 18 stycznia. Dziewczyna opublikowała mroczne zdjęcie ze szpitalnej sali, opatrzone krótkim wpisem: "Miałam dziś poważny udar. Zaczęłam płakać, kiedy mi o tym powiedziano. Mam tylko 24 lata. Co takiego zrobiłam w przeszłości, że na to wszystko zasłużyłam?".

Kolejne relacje były nieco bardziej optymistyczne. Dziewczyna jest nadal w szpitalu, ale cieszy się wsparciem rodziny i przyjaciół. To istotnie, bo problemy zdrowotne towarzyszą jej niemal przez cale życie. W wieku 6 lat zdiagnozowano u niej toczeń, poważna chorobę autoimmunologiczną. Cori Broadus otwarcie mówiła także o swojej walce z depresją i lękiem. Publicznie dzieliła się swoimi doświadczeniami, zachęcając do rozmowy o problemach zdrowia psychicznego.

Kim jest Cori Broadus? Kariera muzyczna córki Snoop Dogga

Cori Broadus, znana również jako Choc, to młoda artystka, która zdobywa serca fanów swoją autentycznością, talentem i wyjątkowym podejściem do muzyki. Jako córka legendarnego rapera Snoop Dogga, Cori dziedziczy bogatą tradycję muzyczną. Dorastając w rodzinie związanej z muzyką, szybko zaczęła odkrywać swój własny talent. Inspiracją dla niej były różne gatunki muzyczne, w tym R&B, hip-hop i reggae. Cori zadebiutowała muzycznie pod koniec 2011 roku, mając zaledwie 12 lat, w utworze "Do My Thang" na albumie swojego ojca "Doggumentary". Potem wydała kilka singli, zdobywając uznanie za swoje muzyczne eksperymenty i umiejętność przekazywania emocji. Jej teksty często dotykają tematów osobistych, co sprawia, że jej twórczość jest szczera i słuchacze chętnie się z nią identyfikują.