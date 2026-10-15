52-letnia gwiazda Hollywood znów w ciąży?! Zaskakujący wpis obiegł sieć

Hilary Swank ma powód do świętowania? Jej wpis rozpalił internet

Hilary Swank od lat należy do grona najbardziej cenionych aktorek w Hollywood. Gwiazda znana z wielu produkcji może pochwalić się nie tylko imponującą karierą, ale również szczęśliwym życiem rodzinnym. W ostatnich latach to właśnie macierzyństwo stało się jednym z najważniejszych rozdziałów jej życia. Teraz aktorka znów zaskoczyła swoich obserwatorów. Jej najnowsza publikacja w mediach społecznościowych wywołała ogromne zainteresowanie, a sposób, w jaki zdecydowała się podzielić radosną nowiną, z pewnością trudno uznać za zwykły.

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52-letnia gwiazda znów zostanie mamą?! Hilary Swank ogłosiła radosne wieści

Na instagramowym profilu Hilary Swank pojawił się filmik nawiązujący do popularnego trendu z TikToka. Aktorka wystąpiła w ciemnym stroju ozdobionym neonowymi pałeczkami. W półmroku jej sylwetka rozbłyskiwała kolorowymi światłami, a gwiazda poruszała się w rytm muzyki. Choć samo nagranie przyciągało wzrok, największe znaczenie miał jednak dołączony do niego podpis.

Wiele osób pyta, nad jakim projektem teraz pracuję - ten ukaże się w grudniu - napisała aktorka. W ten pomysłowy sposób zasugerowała, że szykuje się na wyjątkowe wydarzenie, które nastąpi pod koniec roku. Informacja błyskawicznie rozeszła się po sieci.

Jeśli potwierdza się, że aktorka spodziewa się kolejnego dziecka, będzie to następny ważny moment w jej życiu rodzinnym. Swank od dawna podkreśla, jak wiele znaczy dla niej możliwość zostania mamą. Jej historia pokazuje również, że droga do rodzicielstwa może wyglądać inaczej niż ta, którą społeczeństwo zwykło uznawać za typową.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2023 roku Hilary Swank i jej mąż, przedsiębiorca Philip Schneider, powitali na świecie bliźnięta - chłopca i dziewczynkę. Aktorka miała wówczas 48 lat. Radosną wiadomością podzieliła się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszające zdjęcie z noworodkami na tle zachodzącego słońca.

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