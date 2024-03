Afera w "Hotel Paradise". Uczestniczka jest upokarzana przez chłopaka. Padły mocne słowa. Widzowie nie mogą już na to patrzeć

TVN nagle zmienia ramówkę. "Na Wspólnej", "Milionerzy" i "Czas na show. Drag Me Out" znikają z anteny!

Afera w programie "Hotel Paradise". O co chodzi w konflikcie Luizy i Bartka?

Momentami aż przykro na to patrzeć. W 8. edycji programu "Hotel Paradise" dochodzi do scen jak z toksycznego małżeństwa zza ściany. Mowa o relacji, jaką w reality show stworzyli Bartek i Luiza. Piękna i sympatyczna uczestniczka show połączyła się w parę z umięśnionym mężczyzną nastawionym na wygraną. I cierpi przez to, jak ten ją traktuje. W ostatnich odcinkach byliśmy świadkami m.in., jak Bartek nieustannie krytykuje Luizę, czepia się jej, robi wyrzuty, gdy zamieni choć jedno miłe słowo z innym chłopakiem, a wreszcie obraża się na nią za to, że rano nie czekała w pokoju na to, aż on wstanie, by powiedzieć mu "dzień dobry". Internauci są oburzeni zachowaniem chłopaka i murem wstawiają się za Luizą.

"Bartek - najbardziej toksyczny uczestnik wszystkich edycji. Prostak i buc. Luiza, uciekaj!" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie.

"Jak on się dostał do programu? Ładną wizytówkę sobie facet zrobił. Pozdrawiam przyszłe Bartka. Swoją drogą uczestnicy przed powinni mieć spotkanie z psychologiem. I po programie też" - pisze inny internauta.

"Luiza naprawdę pokazuje dojrzałość w tej relacji. Natomiast druga osoba totalny brak szacunku, narcyzm i manipulacja na całego" - ocenia inna osoba.

A komentarzy na ten temat są tysiące!

Co się wydarzy w kolejnym odcinku "Hotelu Paradise"?

Na domiar złego, w przedpremierowym odcinku programu "Hotel Paradise" na platformie Player zobaczyć można, jak do programu wchodzi nowa uczestniczka. Bartek od razu przyznał, że jest dla niego ideałem. I choć początkowo zapewniał, że będzie lojalny wobec Luizy, już po chwili umawiał się z nową dziewczyną na dojście do finału.

Luiza i Bartek z "Hotelu Paradise" kłócą się na Instagramie

Program "Hotel Paradise" jest kręcony z dużym wyprzedzeniem, więc dziś, gdy stacja TVN7 emituje show, uczestnicy są już w domach i śledzą wydarzenia w hotelu razem z widzami. Ich emocje odżywają na nowo. I widząc na antenie zachowania innych, o których wcześniej nie wiedzieli, żywo komentują je na Instagramie. Luiza długo milczała na temat Bartka. Postanowiła zabrać głos dopiero teraz.

"Obiecałam sobie, że nie będę się udzielać w tym temacie głośno, jednak jak widzę jego komentarze na mój temat i przerzucanie na mnie winy, że zaczęłam go irytować jak innych chłopaków i że przecież wszyscy spiskowali przeciwko mnie - dla mnie to już tupet ponad miarę. Ja jemu przez cały program dotychczas nic złego nie zrobiłam, złego nie powiedziałam, starałam się, jak mogę, ale podręcznikowy narcyz nie potrafi w autorefleksję" - napisała Luiza na swoim Instagramie. Zapytana, czy przez Bartka chciała opuścić program, odpowiedziała: "Chcę o siebie walczyć, ale jak wszyscy w hotelu widzą, że ktoś cię nie szanuje i upokarza na każdym kroku, to to jest trudne. Przekroczyłam tam wiele granic, czułam się wykończona psychicznie i najgorsze, że winiłam samą siebie".

Luiza odpowiedziała też na znacznie trudniejsze pytania fanów programu.

"Masz swój honor? Czy za wszelką cenę dajesz się tak poniżać przez faceta, żeby tylko nie opuścić hotelu?" - zapytała ją jedna z internautek.

"Myślę, że to, co tam przeżywam, jest bardzo trudne. Jeśli ty się nigdy nie poniżyłaś w życiu, to ci bardzo zazdroszczę - ja muszę oglądać swoje przykre momenty razem z tysiącami widzów i mam też swoje przemyślenia, przewijam w większości odcinki, bo nie daję rady ich oglądać. Polubiłam Bartka i wierzyłam, że jest w porządku wobec mnie. Nie chcę odpaść - kto chciał? Ty wiesz, co się działo za moimi plecami, ja nie miałam zielonego pojęcia" - odpisała szczerze Luiza z "Hotelu Paradise".

Uczestniczka udostępniła też u siebie kilka postów, które zamieszcza u siebie Bartek. Chłopak z pasją publikuje wiadomości od widzów, którzy, tak jak on, źle odbierają Luizę. Wtedy dziewczyna zwróciła się bezpośrednio do niego: "Szczerość, a bezczelność i ośmieszanie to jest różnica. Nic ci nie zrobiłam, cały czas (do dziś) milczałam podczas emisji, a ty się wiecznie wybielasz, próbując mnie obrażać na stories. Ogarnij się" - napisała.

Śledzicie te dramy w "Hotelu Paradise"?

i Autor: TVN Luiza i Bartek, Hotel Paradise