Aktorka bez litości o gwiazdach narzekających na emerytury. "To jest bezczelne"

Emerytury gwiazd: Mają na co narzekać?

Polskie gwiazdy lubią narzekać na swoje świadczenia emerytalne. Na początku roku na temat swojej emerytury wypowiedział się Krzysztof Cugowski. "Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci jak Mieczysław Fogg" – wyznał "Super Expressowi". Według naszych obliczeń gwiazdor może liczyć na 1700 zł miesięcznie.

O niskich świadczeniach opowiadali również Andrzej Rosiewicz, Laura Łącz czy Maryla Rodowicz. Warto zaznaczyć, że artyści często zatrudni są na kontraktach lub umowach "śmieciowych", z których nie opłaca się składek albo są one bardzo niskie. Potwierdziła to również Maryla Rodowicz. "Większość ludzi ma taką emeryturę. W latach 70. i 80. nikt nie myślał o emeryturze, nie zadbaliśmy o to, że trzeba płacić jakieś składki" - mówiła piosenkarka.

W jednym z wywiadów Andrzej Seweryn został zapytany o gwiazdorskie emerytury. Legendarny aktor podchodzi do tego z dystansem i nie chce nikogo osądzać. "Nie czuję się upoważniony przez samego siebie do publicznej debaty na ten temat. [...] Bardzo jest mi przykro, jeżeli koleżanki i koledzy przeżywają takie sytuacje, które pani mi cytuje i jednocześnie jest mi wstyd, że w takim systemie mieli nieszczęście, jeśli chodzi o ten aspekt, pracować" - przyznał w rozmowie z Pudelkiem.

Monika Jarosińska o gwiazdach narzekających na niskie emerytury

Z kolei Monika Jarosińska jest poirytowana postawą swoich kolegów i koleżanek z branży. 50-letnia aktorka w rozmowie z Jastrząb Post w mocnych słowach powiedziała, co myśli ich narzekaniach. "Zawsze mnie to irytuje, kiedy artyści są topowymi artystami i zarabiają potężne pieniądze i oni mówią o swoich emeryturach. Uważam, że to jest bezczelne. (...) Co ma powiedzieć taki przysłowiowy Kowalski albo my, cała masa artystów, aktorów, którzy pracują na umowę o dzieło".

Warto zaznaczyć, że o ile artyści rzeczywiście mogą otrzymywać niskie świadczenia, to ci najpopularniejsi mięli wiele okazji, by uzbierać spore oszczędności. Wiele gwiazd mimo osiągnięcia wieku emerytalnego ma nadal może przebierać w ofertach pracy. W przeciwieństwie do większości polskich emerytów.

"Głodowe" emerytury polskich gwiazd. Andrzej Seweryn komentuje

