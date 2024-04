Aleksander Sikora stracił pracę. Kolejny prezenter żegna się z TVP

Aleksander Sikora (34 l.) przed wrzuceniem wpisu, potwierdził informację o zwolnieniu w serwisie Wirtualnemedia.pl. - Mam nowe plany zawodowe, ale nie chcę na razie o nich wspominać, bo nie chcę zapeszyć - powiedział krótko. Jego umowa z TVP zakończyła się 31 marca.

- Gdyby słowa poniższego postu zastąpiły nuty, w tle słychać byłoby dźwięki „Con de partirò”, czyli słynnego „Time to say goodbye…”. Zatem kilka słów o tym, co tu i teraz(?), bo wiele osób troskliwie zadaje mi to pytanie. Zakończyła się moja współpraca z Telewizją Polską. Telewizją, w której spełniły się moje najskrytsze marzenia, dojrzałem zawodowo, poznałem wspaniałych i wybitnych w swoim fachu ludzi, nawiązałem przyjaźnie, odwiedziłem miejsca, gdzie nie sięgała nawet moja wyobraźnia i co najważniejsze - Telewizją, w której byłem DZIĘKI WAM DRODZY WIDZOWIE! Tak, zgadza się, jesteście najlepsi - czytamy na Instagramie.

Przypomnijmy, że Aleksander Sikora na antenie TVP zadebiutował w 2016 roku. Pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", z którym związany był do stycznia 2024 roku. Prowadził także magazyn kulturalny "Lajk!", relacjonował Eurowizję oraz był współgospodarzem licznych koncertów.

Być może Sikora znajdzie swoje zawodowe szczęście poza mediami. Były prezenter TVP jest bowiem wszechstronnie wykształcony. Ukończył biologię i geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest specjalista ds. zarządzania w turystyce.

Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie" objęła nie tylko Aleksandra Sikorę. Kinga Dobrzyńska, szefowa "Pytania na śniadanie", zrezygnowała także z usług ciężarnej wówczas Małgorzaty Tomaszewskiej, Małgorzaty Opczowskiej, Anny Popek, Izabelli Krzan, Idy Nowakowskiej, Tomasza Wolnego, Roberta Rozmusa, Roberta Koszuckiego i Tomasza Kammela.

