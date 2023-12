Aleksander Sikora w wyjątkowy sposób uczci pamięć po zmarłej babci. Na święta przygotuje ciasteczka według jej przepisu!

Przystojny prezenter tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzi inaczej niż dotychczas. Z pewnością będą one wyjątkowe, z kilku powodów. - W tym roku wyjątkowo odwiedzę bliskich nie w rodzinnym Krakowie, ale na Mazurach. Święta będą u mojej kuzynki, która tam mieszka. Już rok temu był taki plan, ale pokrzyżowała go choroba jednego z członków rodziny. Teraz zapowiadają się święta w większym gronie – mówi „Super Expressowi” Olek. W jego domu w kuchni rządzi tata, ale gwiazdor „Pytania na śniadanie” przygotuje specjalnie coś słodkiego, by uczcić pamięć po zmarłej babci Krysi.

Aleksander zrobi ciasteczka według przepisu babci Krysi

Będą to rożki, czyli kruche ciasteczka z migdałami, które niegdyś wypiekali razem z babcią. Podczas ich przygotowywania, z pewnoscią pojawia się piękne wspomnienia wspólnych chwil. - W kuchni rządzi mój tata z pomocą mojej mamy. Pewnie coś przygotują, bo w dobrym guście jest coś ze sobą przynieść. Pewnie też powstanie lista, kto, co robi. Ja natomiast zgłaszam się na ochotnika, by zrobić tzw. Rożki, czyli kruche ciastka migdałowe, które zawsze moja babcia Krysia piekła przed świętami i zawsze, kiedy mogłem pomagałem jej przy tym. Byłem bardzo zżyty ze swoją babcią, która zaszczepiła we mnie robienie tych rożków. Przy tych ciastkach trzeba się strasznie narobić, ale ja to kocham, ponieważ wracają mi najpiękniejsze wspomnienia związane z babcią. Nawet jak te rożki nie znajdą się na liście potraw do przygotowania, zrobię je sam z siebie, chociażby po to, by złożyć hołd nieżyjącej już babci – opowiada prezenter.

Święta bez ukochanej babci

Olek zaznacza, że prezenty nie są najważniejsze, choć oczywiście e jego familii nie obędzie się bez upominków. Będą one jednak bardziej symboliczne niż nie wiadomo jak drogie i wyszukane. - Babcia odeszła rok temu, ale jestem przy niej myślami pamięcią. Mieliśmy wyjątkową relację. Takich wspomnień, jakie ja mam, życzę wszystkim. Cieszę się, że dożyła pięknego wieku. Warto też pielęgnować wspólne chwile, bo nigdy nie wiemy, ile czasu nam jeszcze zostało. Nigdy nie rezygnujmy, więc z celebrowania czasu z bliskimi, bo każda godzina jest cenna zanim los niespodziewanie odbierze nam tych, których kochamy – podkreśla Aleksander i dodaje, że w jego rodzinie prezenty nie grają głównej roli w święta. – Wymieniamy się raczej drobnymi upominkami, bo prezenty nie są najważniejsze. One mają mieć wymiar symboliczny, a nie być wpisane w rejestr jakichś zawodów świątecznych, kto kupi więcej i kto da więcej. To symbol, który ma podkreślać, że o sobie pamiętamy. U nas nie ma „zastaw się a postaw się” – zauważa dziennikarz. Przed wyjazdem z pewnością odwiedzi jeszcze klinikę medycyny estetycznej Kaliny Ben Siry, żeby się zrelaksować i zadbać o skórę. To właśnie na otwarciu kolejnej kliniki w Warszawie udało nam się złapać rozchwytywanego przez wszystkich gwiazdora.