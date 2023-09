Ania Karwan włożyła „nagą” sukienkę i doprowadziła Internautów do szaleństwa. „Rakieta”

Wstrząsające wyznanie Dody na temat byłego męża. Tego, co jej zrobił, nie można wybaczyć!

Coraz częściej mówi się o scenicznych stylizacjach Ani Karwan (37 l.). Artystka stawia na coraz to odważniejsze stylizacje. Tym razem fani są zgodni, że przeszła samą siebie!

Na koncert The Voice „Gwiazdy na żywo” artystka pokazała się w szerokiej, czarnej, męskiej marynarce i wydawało się, że to ten element stylizacjo odgrywa najważniejszą rolę. Nic bardziej mylnego! Prawdziwa petarda chowała się pod spodem! Okazało się, że marynarka nie grała roli sukienki, a jedynie okrycia wierzchniego. Anna Karwan ukryła pod nią sukienkę z bardzo odważnymi wycięciami. Kreacja mini wyglądała tak, jakby brakowało jej części materiału, co dawało efekt „nagości”. Sukienka eksponowała mocno dekolt, biodra i brzuch. Pozostawiała niewiele wyobraźni.

Anna Karwan zadedykuje taniec ojcu alkoholikowi

Nie bez powodu Anna Karwan zdecydowała się na okrycie wierzchnie. Sukienka w mediach społecznościowych zrobiła prawdziwą furorę, a sama artystka nie pokazuje kreacji w całości, a jedynie odchyla delikatnie rąbka tajemnicy.

- Uwielbiam Cię za to, jaka jesteś; Boże Anka, jakie ty masz kobieto ciało!!! Wow ! Wyglądasz zjawiskowo; Nie wiem, skąd bierzesz te sceniczne outfity, ale wyglądasz w nich tak, że dech zapiera! - piszą zachwyceni fani.

Trend mocno wyciętych sukienek w ostatnim czasie króluje wśród gwiazd. Trzeba przyznać, że jednak Anna Karwan pokazała go w najlepszym stylu!